Fisco: Sangalli (Confcommercio), i sindacati sbagliano

24 luglio 2021

- "Non è vero che le imprese hanno avuto troppo", sostiene in una intervista a "La Stampa" il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il quale respinge la richiesta dei sindacati di destinare tutti gli 8 miliardi destinati al taglio delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati. I sindacati accusano le imprese di aver già avuto 170 miliardi erogati senza condizioni. "Credo onestamente non si possa davvero dire che le imprese abbiano avuto sin troppo. Come è noto, i contributi a fondo perduto sono stati un parziale e certo non sufficiente ristoro delle drammatiche cadute di fatturato provocate dall'impatto economico e sociale della pandemia, mentre le misure per la cassa integrazione hanno sorretto la tenuta dell'occupazione. Le garanzie pubbliche sono state finalizzate a favorire l'accesso al credito ed a sorreggere la liquidità, ma i prestiti vanno rimborsati". "Altre misure - aggiunge il presidente - hanno risposto all'esigenza di contenere l'onere dei costi fissi, ad esempio quello dei canoni per le locazioni commerciali, in una fase di sospensione o comunque di drastica limitazione delle attività. I fatti sono questi. E la ripartenza, soprattutto per le imprese del terziario di mercato - le più colpite dalla crisi Covid - è ancora un percorso difficile e pieno di incognite sia sul versante sanitario che su quello dell'inflazione". (segue) (Res)