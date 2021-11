Fisco: Sangalli (Confcommercio), i sindacati sbagliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sangalli "occorre agire sia sull'Irpef che sull'Irap, come prevede del resto l'attuale disegno di legge di bilancio. Ma poi bisogna intervenire anche per ridurre il cuneo contributivo. È un intervento particolarmente importante in questa delicata fase di transizione". Per quel che riguarda infine gli aiuti di Stato, "giusto qualche giorno fa la Commissione europea ha annunciato la proroga fino al 30 giugno 2022 del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato. E' una decisione che risponde all'esigenza di non determinare brusche interruzioni delle misure emergenziali e di incentivare gli investimenti privati nell'economia reale e quelli per affrontare la transizione ecologica e la transizione digitale". "A nostro avviso, - conclude Sangalli - servono, dunque, misure in materia di moratorie fiscali, creditizie e di ristrutturazione dei debiti bancari, ma anche crediti d'imposta dedicati, come, ad esempio, per le locazioni commerciali e per le giacenze di magazzino del commercio del settore moda". (Res)