Ita: amministratore delegato Lazzerini, più aerei e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ita Airways è partita lanciata. Abbiamo il record mondiale di regolarità con il 100% di voli operati a novembre, siamo ai primissimi posti per puntualità e le vendite dei biglietti vanno molto bene nonostante le ombre della pandemia e un mercato ancora in sofferenza. Il prossimo anno aumenteremo la flotta del 50 per cento e ci saranno nuove destinazioni con l'inizio vero e proprio dell'investimento sul lungo raggio". Lo ha detto a "Il Messaggero" Fabio Lazzerini, amministratore delegato della nuova compagnia di bandiera e artefice del piano industriale su cui si poggia il futuro del vettore tricolore. Lazzerini fa il punto a poco più di un mese dall'avvio, sottolineando il forte impegno di tutta la sua squadra, dai piloti agli assistenti di volo fino allo staff per mettere in atto il piano. La crescita della flotta porterà anche ad un aumento dell'occupazione: "Il business del settore aereo è uno dei più complessi al mondo. Le variabili, interne ed esogene, che ne influenzano l'andamento sono innumerevoli e l'esperienza insegna le loro diverse interazioni e impatti sulla redditività. Siamo in un business di servizi, dove relazioni positive con gli stakeholder e l'apporto di ogni singolo collaboratore fanno la differenza nel raggiungere il profitto e la soddisfazione del cliente. La partenza è più che positiva e ben oltre le previsioni". (segue) (Res)