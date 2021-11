Ita: amministratore delegato Lazzerini, più aerei e occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ita Airways - continua l'amministratore delegato - ha iniziato la commercializzazione da zero soltanto 51 giorni prima della partenza operativa. Ad oggi, rispetto all'anno scorso, abbiamo il 145 per cento in più di prenotazioni e il 150 in più di biglietti venduti. Certo va considerato che il confronto è con un periodo in cui c'era una diversa curva pandemica, ma il risultato è decisamente positivo. Avevamo promesso una compagnia veloce e abbiamo bruciato qualsiasi record di tempi. Quando parliamo con le altre grandi compagnie mondiali e con i colossi di questo settore, tutti ci riconoscono che è stato fatto qualcosa di unico nella storia di questa industria". Lazzerini osserva inoltre che "in queste settimane il lavoro del team ha già assicurato 157 partnership commerciali con circa 3mila destinazioni raggiungibili grazie a queste intese. Abbiamo anche già firmato 19 accordi di code share che stiamo attivando in queste settimane e che ampliano il network di destinazioni offerto ai clienti con codice Ita Airways". "Entro il primo trimestre - conclude l'amministratore delegato - gli accordi di code share saliranno a 30 con grandi novità". (Res)