India: protesta agricoltori, confermate prossime iniziative e inviate sei richieste al governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle intenzioni del governo le tre legge avrebbero liberalizzato il commercio interstatale e intra-statale e il commercio elettronico, ridotto le barriere e creato un ecosistema in cui gli agricoltori e i commercianti avrebbero avuto libertà di scelta nella vendita e nell’acquisto attraverso canali commerciali alternativi e competitivi senza essere vincolati ai mercati e alle sedi fisiche previsti da varie legislazioni statali: in sostanza, un mercato agricolo unico. Il timore di perdere potere d’acquisto e di essere più esposti agli interessi delle grandi compagnie, invece, ha coalizzato masse di lavoratori della terra, raggruppati nel Fronte unito degli agricoltori. A sostegno dei coltivatori si sono espressi diversi partiti, a cominciare dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, e dal Partito dell’uomo comune (Aap), al governo a Nuova Delhi. (Inn)