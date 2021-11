Bulgaria: exit poll, Radev eletto presidente per un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll del secondo turno delle elezioni presidenziali in Bulgaria attestano la vittoria di Rumen Radev. Il capo dello Stato uscente ricoprirà dunque l’incarico per un nuovo mandato. In base agli exit poll pubblicati dall'istituto Alpha Research, Radev avrebbe ottenuto il 63,9 per cento dei consensi, staccando notevolmente lo sfidante Anastas Gerdzhikov che si è femato al 33,1 per cento. Al primo turno, tenutosi domenica scorsa, Radev aveva ottenuto il 49,41 per cento dei consensi contro il 22,82 per cento di Gerdzhikov, candidato indipendente sostenuto dal partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). (Seb)