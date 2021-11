Sudafrica: Frederik de Klerk, funerale in forma privata a Cape Town

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Cape Town, in forma privata, il funerale dell’ultimo presidente bianco del Sudafrica, Frederik Willem de Klerk, morto l’11 novembre all’età di 85 anni. Lo riferisce l’emittente “Africanews”, che ha mostrato alcune immagini dell’esterno della sua residenza, dove sono stati ammessi solo familiari e amici, e di due auto dirette al Durbansville Memorial Park, una delle quali con a bordo la vedova, Elita Georgiades. La Fondazione de Klerk aveva annunciato il decesso e la scelta del funerale privato e della cremazione, senza fornire altri dettagli oltre alla data del 21 novembre. Presidente del Sudafrica dal 1989 al 1994 e leader del Partito nazionale (poi diventato Nuovo partito nazionale) dal 1989 al 1997, in qualità di capo di Stato de Klerk accompagnò il Paese dall’apartheid all’epoca post-segregazione razziale, avviando negoziati che si conclusero con l’estensione degli stessi diritti civili dei bianchi a tutte le etnie del Sudafrica e ponendo fine alla trentennale carcerazione di Nelson Mandela, attivista per i diritti delle persone nere nel Paese. In ragione di tali riforme sociali e civili fu insignito del premio Nobel per la pace del 1993 insieme allo stesso Mandela. Quando quest’ultimo divenne suo successore alla presidenza del Sudafrica de Klerk ne divenne il vice tra il 1994 e il 1996, prima di ritirarsi dalla politica attiva nel 1997.(Res)