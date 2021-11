© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaComuneConvegno "La tutela dei minori a Milano: una prospettiva di sistema", organizzato dall'assessorato al welfare e salute del Comune di Milano e dalla presidenza del Tribunale per i minorenni di Milano. In apertura intervengono l'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolè e il presidente della corte d'appello di Milano Giuseppe Ondei.Palazzo Reale, sala conferenze, (ore 9:30)Il vicesindaco e assessore all'educazione e istruzione Anna Scavuzzo partecipa al primo One Ocean Summit Young, iniziativa di One Ocean Foundation patrocinata dal Comune di Milano per promuovere un cambiamento educativo sul tema. Al summit, che inizia alle 9,30, partecipano tra gli altri il prefetto di Milano Renato Saccone; il vicepresidente di One Ocean Foundation.Piccolo Teatro Strehler, Largo Greppi, 1 (ore 10)Opening istituzionale della quinta edizione della Milano Music Week 2021. Intervengono: Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano; Gaetano Blandini, direttore generale Siae; Enzo Mazza, Ceo Fimi; Andrea Miccichè, presidente Nuovoimaie; Vincenzo Spera, presidente Assomusica.Apollo Milano, Via Giosuè Borsi 9/2, (ore 12:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Enrico Passaro “Non facciamo cerimonie (A spasso nelle vicende del protocollo di Stato)”Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 18)REGIONEL'assessore di Regione Lombardia a sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi, partecipano alla conferenza stampa di presentazione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. Con l'assessore De Corato e il sottosegretario Rizzi interverranno Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia e Giuseppe Bellanca, vicepresidente Aivis (Associazione italiana vittime e infortuni della strada).Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)L'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, visita i padiglioni Sicurezza 2021”.Rho Fieramilano, ingresso del padiglione 7 (ore 15:30)VARIECerimonia inaugurale di Made expo, la fiera per il settore della progettazione, dell'edilizia e delle costruzioni. Al taglio del nastro sono presenti:Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e autonomie; Alessandro Mattinzoli, assessore alla casa e housing sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e piano quartieri del Comune di Milano; Gianfranco Marinelli, presidente di Made Eventi Srl e Federlegno Arredo Eventi Spa;Mario Franci, amministratore delegato di Made eventi Srl e chief revenue officer di Fiera Milano Spa; Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Spa.Rho fiera Milano, padiglione 2, area - The Place To Build (ore 9:30)Presentazione della ricerca “l'impatto della pandemia sulle imprese culturali milanesi: uno studio sui dati forniti dal Comune di Milano. Intervengono: Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Economist Intesa Sanpaolo; Tommaso Sacchi, assessore alla cultura Comune di Milano; Stefania Trenti, responsabile Industry Research Intesa SanpaoloMilano, Gallerie d'Italia – Piazza Scala (ore 10)Inaugurazione di Sicurezza, mostra leader in Italia per security & antincendio, e Smart building expo, evento dedicato a integrazione tecnologica e building automation. Sarà presente anche Giuseppe Petronzi, Questore di Milano. Intervengono il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e l'assessore alla scurezza del comune di Milano, Marco Granelli.Rho Fiera Milano, Area di ingresso del padiglione 7 (ore 11)Seconda tappa di "Italiadomani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, il capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), Marco Leonardi, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e il presidente della Camera di commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni.Kilometro Rosso - Innovation District (Via Stezzano, 87 (ore 11)“Eni Retail & Renewables Capital Markets Day”. L'evento è presentato da Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni e dall'executive management team di Eni R&RBorsa Italiana, Palazzo Mezzanotte piazza degli Affari, 6 (ore 14)Inaugurazione del nuovo Salone della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Partecipano il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il Segretario Generale della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Elena Vasco.via Meravigli, 11 (ore 17:30) (Rem)