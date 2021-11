Business news: Brasile, Eletrobras chiude terzo trimestre con calo 65,7 per cento utile netto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La compagnia energetica del Brasile Eletrobras ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto di 965 milioni di reais (l'equivalente di circa 155 milioni di euro), in calo del 65,7 per cento sullo stesso periodo del 2020. Il calo è principalmente ricondotto all'aumento del 366 per cento delle spese straordinarie. Il volume lordo degli affari ha raggiunto gli 11,7 miliardi di reais (1,87 milioni di euro), in aumento del 42,09 per cento su anno. Le entrate per la creazione di energia (6,5 miliardi di reais, circa 1,1 miliardi di euro) sono cresciute del 24,7 per cento, mentre la trasmissione di elettricità ha garantito ingressi per 4,9 miliardi di reais, l'equivalente di circa 787 milioni di euro (+76,7 per cento). Il risultato operativo del gruppo ha toccato i 9,9 miliardi di reais (1,6 miliardi di euro), in aumento del 50,2 per cento, mentre l'Ebitda è cresciuto del 4 per cento: 5,59 miliardi di reati, per circa 900 miliardi di reais. In crescita del 3,4 per cento le spese per il personale, i materiali, i servizi e altre voci.