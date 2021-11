Business news: Brasile, ministero Economia taglia previsioni di crescita Pil, + 5,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha tagliato le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) passando dal 5,30 per cento ipotizzato a settembre all'attuale 5,1 per cento. Nel 2022, si legge ancora nel "Boletin Macrofiscal, l'economia potrebbe crescere a un ritmo del 2,10 per cento, rispetto al 2,50 per cento dell'ultimo pronostico. La "attività economica ha rallentato nel terzo trimestre del 2021", soprattutto per l'andamento di commercio e industria, pur mantenendo un ritmo di crescita che dovrebbe durare fino alla fine dell'anno. Le variabili macroeconomiche risentono soprattutto del "peggioramento delle condizioni finanziarie locali" e, sul fronte esterno, degli effetti negativi della "rottura delle catene di valore, che pregiudicano l'industria e riducono la produzione per mancanza di beni strumentali". (Res)