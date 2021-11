Business news: Ecuador, Bid stanzia prestito di 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha approvato un prestito di 500 milioni di dollari in favore dell’Ecuador. “L’obiettivo di questo finanziamento è assicurare la sostenibilità fiscale e salvaguardare la protezione sociale, nel contesto della ripartenza dell’economia”, ha detto il ministro delle Finanze, Simon Cueva, come riferisce il ministero dell’Economia. Lo stanziamento, ha aggiunto, è in linea con gli obiettivi del programma con il Fondo monetario internazionale (Fmi). (Res)