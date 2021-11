Business news: premier Trudeau, America del Nord deve restare regione più competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare la partnership tra Stati Uniti, Canada e Messico per fare in modo che l’America del Nord resti la regione più competitiva al mondo. Lo ha detto il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, al termine del vertice trilaterale con i presidenti Joe Biden e Andrés Manuel Lopez Obrador, tenuto a Washington. “Il mio obiettivo è stato quello di rafforzare la nostra partnership con gli Stati Uniti e il Messico, in modo da poter creare buoni posti di lavoro e nuove opportunità e assicurarci che il Nord America rimanga la regione più competitiva al mondo”, ha scritto Trudeau sul suo account Twitter. “Continueremo a lavorare insieme per portare avanti le nostre priorità condivise. Porteremo a termine la lotta contro il Covid-19. Intraprenderemo un'azione audace per il clima. Rafforzeremo le catene di approvvigionamento e costruiremo una ripresa economica a vantaggio di tutti”, ha aggiunto. (Res)