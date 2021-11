Usa: sondaggio, cresce il numero dei cittadini che non credono avranno figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una porzione crescente della popolazione adulta statunitense non crede avrà mai dei figli, secondo un nuovo sondaggio effettuato dal Pew Research Center. A non includere un figlio nei propri piani per il futuro è ben il 44 per cento della popolazione Usa di età compresa tra 18 e 49 anni, un marcato incremento rispetto al 37 per cento rilevato in un sondaggio analogo nel 2018. Appena il 26 per cento dei partecipanti al sondaggio reputa "molto probabile" la prospettiva di avere un figlio in futuro, contro il 32 per cento del 2018. Il 44 per cento di quanti sono già genitori ritiene non avrà altri figli. Il sondaggio giunge in concomitanza con un brusco calo del tasso di natalità registrato nel Paese la scorsa stagione invernale 2020-2021. Secondo l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America, il tasso di natalità negli Usa è in costante calo dal 2008, con la sola eccezione dell'anno 2014. (Nys)