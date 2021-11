Giappone-Cina: il ministro degli Esteri Hayashi potrebbe visitare Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha tenuto la scorsa settimana il suo primo colloquio telefonico con l'omologo della Cina, Wang Yi, cui ha espresso l'importanza attribuita da Tokyo al mantenimento della stabilità e della pace nello Stretto di Taiwan ed esprimendo la preoccupazione del Giappone per la continua intrusione di unità navali cinesi nelle acque contigue al largo delle Senkaku, l'atollo del Mar Cinese Orientale conteso dai due Paesi. Hayashi è stato nominato ministro degli Esteri il 10 novembre scorso, e il suo primo colloquio con l'omologo cinese è durato oltre 40 minuti. Secondo un resoconto fornito dal ministero degli Esteri giapponese, Hayashi ha espresso "forte preoccupazione per lo stato dei diritti umani a Hong Kong e nello Kinjiang. Wang ha sollecitato il Giappone a "non attraversare la linea" su Taiwan, attenendosi al principio di "una sola Cina", ed ha evidenziato la necessitò di relazioni stabili tra le due maggiori potenze asiatiche. (Git)