Usa: Congresso, i Repubblicani puntano a strappare un seggio della Virginia alla Camera

- Una nutrita compagine di aspiranti deputati del Partito repubblicano è in corsa per aggiudicarsi il seggio del 7mo distretto congressuale della Virginia, attualmente occupato dalla democratica Abigail Spanberger. Ad oggi almeno sette repubblicani hanno annunciato la loro candidatura in quel distretto inclusa la conservatrice Amanda Chase, autodefinitasi una "Trump coi tacchi". Tra gli altri candidati spiccano il senatore statale Bryce Reeves e un ex collaboratore del governatore Bob McDonnell, Taylor Keeney. La Virginia potrebbe essere interessata da breve da una ridefinizione della mappa dei distretti elettorali, ma i Repubblicani guardano comunque a quello Stato come ad uno dei principali obiettivi per il ribaltamento degli equilibri politici alla Camera dei rappresentanti, dove i Democratici detengono attualmente una lieve maggioranza. All'inizio di questo mese il repubblicano Glenn Youngkin è stato eletto governatore della Virginia, sconfiggendo il democratico Terry McAuliffe, veterano vicino al presidente Usa Joe Biden. (Nys)