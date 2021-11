Romania: Pnl, Psd e Udmr presenteranno unico nominativo per carica di premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale liberale (Pnl), Partito socialdemocratico (Psd) e Unione democratica degli ungheresi di Romania (Udmr) presenteranno un unico nominativo per la carica di primo ministro romeno. Lo ha annunciato oggi Nicolae Ciuca, ministro ad interim della Difesa, ripreso dall'agenzia "Agerpres". "Abbiamo fatto tutto il necessario per la creazione del governo. Possiamo presentarci lunedì con una proposta per il primo ministro, che abbiamo concordato come unica per tutti i partiti. Abbiamo lavorato sulle due opzioni, la formula con un presidente del Consiglio del Psd e quella con un presidente del Consiglio del Pnl. Abbiamo tempo fino a domattina per stabilire una formula unica", ha precisato Ciuca. (Rob)