Business news: Brasile, a settembre attività economica cala dello 0,27 per cento su mese, +1,52 su anno

- A settembre l'attività economica del Brasile è calata dello 0,27 per cento su mese e dell'1,52 per cento su anno. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del prodotto interno lordo (pil). Nel periodo luglio-settembre l'attività è calata dello 0,14 per cento sul trimestre pretendete e cresciuta del 3,91 per cento sullo stesso periodo del 2020. L'indice - che tiene conto del volume delle imposte e del livello di attività nei tre settori classici dell'economia - viene utilizzato dall'autorità monetaria come elemento utile a stabilire il tasso di sconto, attualmente fissato al 7,75 per cento su anno. (Res)