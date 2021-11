Business news: Colombia, economia in crescita del 13,2 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Colombia ha registrato una crescita del 13,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo riferisce il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane), secondo cui i settori che hanno registrato la crescita maggiore sono stati commercio (33,8 per cento) e industria (18,8 per cento). Secondo il Dane nei primi nove mesi dell’anno la crescita è stata del 10,3 per cento. (Res)