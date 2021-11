Business news: Messico, Fitch conferma valutazione "BBB-" con prospettiva stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione "BBB-" con outlook stabile per il debito sovrano del Messico, livello cui si trova da aprile, il più basso tra i gradi considerati di investimento. Il rating è in prospettiva stabile, senza dunque rischi di calo dai prossimi sei a dodici mesi, da settembre del 2020. Nella nota, Fitch pone l'accento sui rischi che possono derivare da alcune politiche del governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, e segnatamente quelle che puntano "rivedere le riforme che hanno permesso la partecipazione privata nel mercato dell'energia e dell'elettricità". Dovesse approvarsi la proposta di legge costituzionale, prosegue la nota, si creeranno "investimenti insufficienti nel settore elettrico e prezzi non competitivi dell'elettricità". La riforma punta a rimettere al centro del comparto energetico le compagnie pubbliche dell'elettricità (Comision Federal de Electricidiad, Cfe) e degli idrocarburi (Pemex). Per l'agenzia, il cambio nel quadro regolatorio provocherà "un aumento delle necessità di investimento da parte della Cfe e maggiori costi per la creazione di energia elettrica", il che potrebbe tradursi in "Un aumento della pressione sulle finanze pubbliche. Così come continua ad essere insidiosa la strategia di sostegno fiscale che il governo assicura a Pemex, la compagnia petrolifera schiacciata da una pesante situazione debitoria. (Res)