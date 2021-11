Business news: Cile, governo revoca concessione appalto passaporti a consorzio cino-tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha annullato la gara d'appalto per la confezione di nuovi passaporti e documenti di identità già aggiudicata al consorzio cino-tedesco composto dalle aziende Aisino-Muhlbauer. A motivare la decisione, si legge in un comunicato dell'autorità del Registro civile (anagrafe), sarebbe stata la mancata risposta da parte degli aggiudicatari ad un'ultima richiesta di chiarimenti su presunte mancanze nell'offerta del servizio, ma anche il pericolo di una fuoriuscita del Cile dal programma "Visa Waiver" con gli Usa, che consente ai cittadini di determinati Paesi di recarsi negli Stati Uniti per turismo o lavoro per un periodo di 90 giorni o meno senza visto. Il consorzio aveva vinto l'appalto con un'offerta di 205 milioni di dollari garantendo una diminuzione del costo del passaporto del 50 per cento. (Res)