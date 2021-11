Business news: Brasile-Italia, a Brasilia terza edizione del Salone del vino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza edizione del Salone del vino italiano in Brasile si è svolta lo scorso 10 novembre nella suggestiva cornice della Sala Nervi dell’ambasciata d’Italia a Brasilia. Un evento specialistico destinato ad un pubblico selezionato, curato dalla critica internazionale eno-gastronomica Sueli Maestri. Dodici tra i principali importatori e distributori hanno presentato oltre 150 etichette di 12 regioni italiane. Invitate per la prima volta, in via sperimentale, tre case vinicole brasiliane di origini italiane (Casa Perini, La Grande Bellezza e Vinicola Cristofoli), con vini autoctoni frutto dell’esperienza familiare tramandata da generazioni di italiani stabilitisi in Brasile a partire dal 1870. (Res)