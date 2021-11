Bulgaria: Radev dopo vittoria presidenziali, "non si tornerà allo status quo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bulgaria "non si tornerà allo status quo", nonostante "le notizie false e i tentativi di dissuadere le persone dal voto". Lo ha detto il presidente uscente della Bulgaria, Rumen Radev, che secondo lo spoglio dei seggi ha vinto le elezioni per un secondo mandato, aggiudicandosi oggi il 66 per cento dei voti nel ballottaggio. Come riferisce l'agenzia di stampa "Bta", Radev ha ringraziato le forze di sicurezza, tutti i candidati per le loro idee e il loro contributo. In merito alla situazione politica nel Paese, il neoeletto presidente ha detto che il nuovo Parlamento "non ha il diritto di commettere errori e procrastinare". "Il nuovo governo non deve ritirarsi dalle posizioni di politica estera in difesa dei diritti dei nostri connazionali nella Repubblica di Macedonia del Nord", ha detto Radev. (Seb)