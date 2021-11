Business news: Cile, Pil registra aumento del 17,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Cile ha registrato nel terzo trimestre di quest'anno un incremento del 17,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento della Banca centrale (Bcc), che registra una crescita del 4,9 per cento rispetto al trimestre precedente. La Bcc sottolinea che il livello sostenuto di crescita interannuale è dovuto oltre che al confronto con un periodo di forte recessione dovuta al Covid-19, anche "ad una maggior apertura dell'economia, a misure di sostegno alle famiglie come il salario universale (Ife), e ai prelievi anticipati dai fondi pensione privati (Afp)". Quanto all'analisi settoriale si sottolinea che a spingere al rialzo l'attività sono soprattutto i settori dei servizi (+24,5 per cento), il commercio (+29 per cento), l'edilizia (+39,4 per cento) e l'industria manifatturiera (+12,4 per cento). (Res)