Business news: Perù, Petroperù perde oltre 4 milioni di dollari per proteste federazioni indigene

- La compagnia petrolifera statale peruviana Petroperù ha perso più di 4 milioni di dollari a causa delle proteste delle federazioni indigene che da settimane occupano una stazione dell’oleodotto nordperuviano (Onp) nella regione amazzonica di Loreto. Lo rende noto la Società nazionale delle risorse minerarie, del petrolio e dell’energia (Snmpe), secondo quanto riferisce il quotidiano “Gestion”. La protesta è stata promossa dalla federazione indigena Awajún Río Apaga (Fenara) e dall’organizzazione dei popoli colpiti dall’attività petrolifera (Paap). Secondo l’associazione imprenditoriale la società si è vista costretta a evacuare tutto il suo personale dalla stazione 1 dell’oleodotto nordperuviano. “Dalla scorsa settimana sono stati registrati atti di ostilità contro la stazione 1 e gli operai sono stati intimiditi, motivo per cui e vista la mancanza di garanzie per continuare ad operare in questa unità petrolifera, si è dovuto prendere la decisione di rimuovere il personale per preservare la sua integrità fisica”, ha spiegato la Snmpe. (Res)