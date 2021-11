Business news: Argentina, industria al 66,7 per cento della capacità a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria argentina ha operato a settembre al 66,7 per cento delle sue capacità, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato rappresenta un miglioramento del 9 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e del 5 per cento rispetto a settembre del 2020. Si tratta del settimo incremento consecutivo in termini interannuali e del secondo maggior dato degli ultimi cinque anni. Il settore che registra livelli più prossimi alla piena attività è quello manifatturiero, con quattro attività che marcano un uso della capacità superiore al 75 per cento. Si tratta delle industrie dei metalli di base, e in particolare dell'acciaio crudo, con un 88,3 per cento, dei minerali non metallici, che opera al 79,1 per cento; della carta, al 78,5 per cento, e della raffinazione del petrolio, al 75,8 per cento. Nella media l'industria alimentare, mentre operano ancora al di sotto del registro complessivo l'industria tessile (60,6 per cento), quella automobilistica (55 per cento) e metalmeccanica (53,6 per cento). (Res)