Business news: summit nordamericano, Biden evidenzia necessità di crescita inclusiva

- Stati Uniti, Canada e Messico devono unire le forze per guidare una "ripresa economica inclusiva", e assicurarsi che i benefici di tale ripresa vengano distribuiti il più equamente possibile. Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden il 18 novembre, in occasione del summit organizzato alla Casa Bianca con i leader di Messico e Canada, Manuel Lopez Obrador e Justin Trudeau. Il presidente Usa ha sollecitato a far fronte alle sfide connesse ai "flussi migratori senza precedenti nel nostro emisfero", e ad aggredire "la diseguaglianza che continua a negare opportunità a troppe persone". "Come leader condividiamo una comprensione innata che le nostre diversità costituiscono una enorme forza, e che siamo davvero capaci di raggiungere il nostro pieno potenziale quando liberiamo l'intera gamma dei talenti delle persone", ha affermato Biden. Il summit dei leader nordamericani era un appuntamento annuale, che era stato però interrotto durante la presidenza di Donald Trump. L'evento ha incluso incontri separati tra i leader di Messico e Canada, e tra questi ultimi e la vicepresidente Kamala Harris. (Res)