Business news: Brasile, all'asta tre terminal portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Brasile ha messo all'asta tre terminal portuali, parte dell'ampio programma di privatizzazioni portato avanti dal governo. Alle offerte più corpose verranno innanzitutto assegnati due terminal del porto di Santos, nello Stato di San Paolo. Si tratta di aree per la movimentazione, immagazzinamento e distribuzione di combustibili, per un periodo di 25 anni. Un terzo scalo verrà assegnato nel complesso portuale di Imbituba, nello Stato di Santa Catarina. In questo caso, le aree all'asta sono quelle dirette ad accogliere combustibili in arrivo da un altro porto nazionale e destinate ad alimentare alcuni produttori locali. Negli auspici del ministero, l'operazione potrebbe garantire investimenti privati pari a un miliardo di reais (l'equivalente di circa 1690 milioni di euro) e la creazione di oltre 16mila posti di lavoro. (Res)