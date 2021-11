Green pass: Orlando, solidarietà a Selvaggia Lucarelli, inaccettabile aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Selvaggia Lucarelli per l’inaccettabile aggressione di cui è stata vittima durante una manifestazione dei no Green Pass. Un ringraziamento a tutti gli operatori dei media che in queste settimane continuano a svolgere il loro lavoro per informare cittadini". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Ieri la giornalista si era recata al Circo Massimo per la manifestazione "no vax" dove è stata aggredita da un manifestante. (Rin)