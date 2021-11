Portogallo: con chiusura centrale Pego stop definitivo a carbone per produzione elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo ha smesso definitivamente di usare il carbone nella produzione di elettricità, dopo la chiusura avvenuta ieri della centrale termoelettrica di Pego, che, pur avendo una licenza di funzionamento fino al 30 novembre, aveva esaurito le scorte di carbone. Per molti anni questa centrale termoelettrica è stata la seconda maggiore responsabile delle emissioni di anidride carbonica nel Paese lusitano dopo quella di Sines, la cui chiusura è avvenuta nel gennaio di quest'anno.Tra il 2008 e il 2019, la centrale di Pego ha rappresentato, in media, il 4 per cento delle emissioni totali nazionali di gas serra ogni anno, oscillando tra 1,6 e 5,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica. (Spm)