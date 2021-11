India: protesta agricoltori, confermate prossime iniziative e inviate sei richieste al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente le tre leggi – The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act e The Essential Commodities (Amendment) Act – puntano a ridurre le barriere e limitare il potere degli Stati di determinare piazze commerciali e prezzi per creare un mercato nazionale unico. La prima limita i poteri dei comitati statali competenti, gli Agricultural Produce Market Committee (Apmc), che hanno imposto delle restrizioni sulle piazze commerciali, gli intermediari e i flussi tra gli Stati, e consente il commercio dei prodotti agricoli al di fuori degli spazi Apmc, mantenendo il prezzo minimo di sostegno (Msp). La seconda crea un quadro normativo per l’agricoltura a contratto mediante accordi tra agricoltori e acquirenti prima della produzione (o dell’allevamento). La terza modifica una precedente norma sul potere del governo centrale di designare materie prime essenziali e di regolarne l’offerta, stabilendo che questo potere possa essere esercitato in circostanze eccezionali e vincolando i limiti di stoccaggio ad aumenti di prezzi del cento per cento per i prodotti orticoli al dettaglio e del 50 per cento per i prodotti agroalimentari non deperibili. (segue) (Inn)