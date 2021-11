Spagna: Casado, nel Pp non c'è spazio per solisti e personalismi che non portano a nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo è una "grande squadra ed una grande orchestra armoniosa", dove "non c'è spazio per i solisti e i personalismi". Lo ha affermato il leader nazionale dei popolaro, Pablo Casado, nel corso del suo intervento al 16mo Congresso del Pp dell'Andalusia, rivolgendosi implicitamente alle presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Secondo Casado, il Pp è troppo importante per cercare di mettere gli interessi di ogni individuo al di sopra di tutto cadendo in un "falò delle vanità che non porta da nessuna parte". Da settimane le tensioni tra la direzione nazionale dei popolari e la presidente di Madrid per la leadership in vista del congresso regionale madrileno sono aumentate esponenzialmente. (segue) (Spm)