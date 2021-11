© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Giornata di sensibilizzazione con un evento webinar nell'ambito della giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole organizzato dall'assessorato alla Scuola e Formazione della Regione Lazio. Saluti istituzionali del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e relazione introduttiva di Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. Intervengono tra gli altri: Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici Regione Lazio; Alessio D’Amato, assessore alla Sanità Regione Lazio; Eleonora Mattia, Consigliera Regione Lazio, Presidente IX Commissione; Organizzazioni Sindacali. Le conclusioni sono affidate a Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio. L'evento potrà essere seguito dalla pagina Facebook istituzionale della Regione Lazio. (ore 9:30)- "Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza": evento organizzato dalla Regione Lazio. Interventi: Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio; Monica Sansoni, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio; Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina; Eleonora Mattia e Laura Cartaginese, rispettivamente presidente e vicepresidente della IX Commissione del Consiglio regionale; Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia; Enrico Serpieri, responsabile dello sviluppo strategico dei programmi Italia-Europa di Save the Children; Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola; Rocco Pinneri, direttore generale USR Lazio; Daniele De Martino, dirigente Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. Conclusioni affidate ad Alessandra Troncarelli, assessora regionale "Politiche sociali, Welfare, Beni comuni e Asp". Modera: Laura Caschera, portavoce del presidente del Consiglio regionale del Lazio. Sala Mechelli del consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 (ore 10:00) (segue) (Rer)