Russia: Putin riceve terza dose di vaccino anti Covid con Sputnik Light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di essere stato vaccinato nuovamente contro il Covid-19 con Sputnik Light. "Oggi, sulla base della tua raccomandazione e di quelle dei tuoi colleghi, ho avuto un'altra vaccinazione con Sputnik Light", ha detto Putin durante un incontro con Denis Logunov, vicedirettore del centro di ricerca Gamaleya. Il presidente russo ha spiegato di sentirsi bene dopo la terza dose. Logunov, a sua volta, ha affermato che l'efficacia della vaccinazione diminuisce dopo sei-otto mesi dall'iniezione e ha esortato i cittadini a ottenere la dose di richiamo per mantenere l'alto livello di protezione contro il virus. Putin si è anche offerto come volontario per la sperimentazione del vaccino anti Covid per via nasale in fase di studio presso il centro Gamaleya. (Rum)