Serbia: premier Brnabic attacca premier Kosovo per dichiarazioni su unificazione con Albania (2)

- Kurti ha dichiarato che voterà per l'unificazione con l'Albania solo se tale referendum sarà presentato in modo democratico, aggiungendo che questa non è una priorità in questo mandato del suo governo."Penso che ci sarebbero due referendum in cui le persone voterebbero per l'unificazione. Sono stato eletto primo ministro per combattere la corruzione e creare posti di lavoro per giovani uomini e donne. Ma in futuro, non lo escluderei, anche se, per la stabilità nella regione, sarebbe meglio che i sei Paesi balcanici aderissero all'Ue", ha detto Kurti al portale "Monokol". Il capo del governo di Pristina ha aggiunto che Kosovo e Albania sono due Stati ma un popolo e che il Kosovo non ha dichiarato l'indipendenza dall'Albania, ma dalla Serbia. (Seb)