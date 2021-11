Cina: Cio, videochiamata tra presidente Bach e tennista Peng (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peng è al centro di un caso internazionale da quando, il 2 novembre, ha rivelato su WeChat di aver subito anni fa violenza sessuale da Zhang Gaoli, ex vice primo ministro della Cina. Da allora è scomparsa dalla scena pubblica per giorni, mentre sono stati pubblicati prima una mail indirizzata alla Wta, l’associazione femminile di tennis, che ne ha messo in dubbio l’autenticità, e poi alcune fotografie e video. La videochiamata è giunta dopo la diffusione, da parte di media di Stato cinesi, di due video in cui Peng è ripresa in un torneo di tennis giovanile a Pechino, il Fila Kids Junior Tennis Challenger, e in un ristorante della città con il suo allenatore e degli amici. I video diffusi oggi non avevano dissipato i dubbi, espressi chiaramente da Steve Simon, presidente della Wta, per il quale un “video da solo è insufficiente”. (Geb)