India: protesta agricoltori, confermate prossime iniziative e inviate sei richieste al governo

- Il Consiglio dei ministri dell’India potrebbe riunirsi il 24 novembre per discutere della revoca delle tre leggi di riforma del commercio agricolo annunciata venerdì dal premier, Narendra Modi, stando a indiscrezioni della stampa indiana. Il 29 novembre si aprirà la sessione parlamentare invernale, in cui è attesa un’iniziativa legislativa del governo per l’abrogazione delle tre leggi approvate nel settembre del 2020. Il Fronte unito degli agricoltori (Samyukta Kisan Morcha, Skm), che raggruppa 40 sindacati di settore, invece, si è riunito oggi e ha confermato le sue prossime iniziative: un raduno all’Eco Garden di Lucknow, nell’Uttar Pradesh, domani e uno a Nuova Delhi il 26 novembre. Il 27 il Fronte si riunirà di nuovo per decidere le mosse successive, ma per il momento ha inviato una lettera aperta al governo con sei richieste. Gli agricoltori chiedono una garanzia legale per gli acquisti al prezzo minimo di sostegno (Msp), il ritiro del disegno di legge Electricity Amendment Bill, la cancellazione delle disposizioni riguardanti le multe per la combustione delle stoppie, la chiusura dei procedimenti aperti contro i manifestanti, le dimissioni del sottosegretario all’Interno Ajay Kumar Mishra (il cui figlio è indagato nell’Uttar Pradesh in relazione ai disordini di Lakhimpur Kheri del 3 ottobre) e indennizzi per le famiglie dei contadini morti durante le proteste. (segue) (Inn)