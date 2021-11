Spagna: Casado, nel Pp non c'è spazio per solisti e personalismi che non portano a nulla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo non è un talent show di megalomania", ha aggiunto Casado nel difendere il lavoro svolto dai presidenti regionali popolari in diverse regioni. Il leader conservatore ha approfittato del suo intervento per attaccare nuovamente il governo di Pedro Sanchez che si "vanta"dell'arrivo dei fondi europei, quando d'altra parte impone nuove tasse. "Parlano di uno scudo sociale, ma abbiamo 4 milioni di disoccupati, 6 milioni a rischio di grave povertà, 1 milione di persone indigenti", ha accusato Casado, citando anche una "inflazione record e prezzi dell'elettricità alle stelle". L'esponente popolare ha poi affermato che il governo utilizza i fondi europei del Piano per la ripresa per "distribuirli ai suoi amici, alle alle amministrazioni in cui governano e alle imprese che possono dovergli qualcosa". Per Casado, il Pp è l'unica "alternativa" all'attuale esecutivo, un partito che non ha paura di "dire sempre la verità anche se fa male". (Spm)