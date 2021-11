Tim: offerta Kkr amichevole e soggetta a gradimento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha preso atto della intenzione di Kohlberg Kravis Roberts (Kkr), allo stato “non vincolante e indicativa”, di effettuare una possibile operazione sulle azioni di Tim attraverso un’offerta pubblica di acquisto sul 100 per cento delle azioni ordinarie e di risparmio della società, volta al delisting. Lo riferisce una nota di Tim. "La manifestazione d’interesse - si legge - come detto non vincolante e basata su informazioni di pubblico dominio, sarebbe soggetta alla condizione del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51 per cento del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie". "La manifestazione d’interesse è stata qualificata da Kkr 'amichevole' e aspira ad ottenere il gradimento degli amministratori della società e il supporto del management. Essa è, allo stato, condizionata tra l’altro allo svolgimento di una due diligence confirmatoria di durata stimata in quattro settimane, nonché al gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti" (ovvero al parere del governo che ha sulla società la possibilità di esercitare il golden power. "Il prezzo indicato da Kkr nella manifestazione d’interesse, da pagare interamente per cassa – da considerarsi allo stato, oltre che non vincolante, anche meramente indicativo – sarebbe pari a 0.505 centesimi per azione ordinaria o risparmio", conclude la nota.(Com)