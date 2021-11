Lituania-Cina: Vilnius si rammarica per declassamento relazioni, con Taiwan cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha attribuito al Paese baltico la responsabilità di aver ignorato le formali proteste del 18 novembre e di aver violato il principio del riconoscimento di “una sola Cina”, inserendo nell’arena internazionale “una Cina, una Taiwan”. Il governo cinese ha accusato la controparte di minare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e interferire nelle relazioni interne. C’è solo una Cina al mondo e l’unico governo legittimo è quello della Repubblica Popolare Cinese, che rappresenta l’intera Cina. Il principio di un’unica Cina, ha ricordato Pechino, è riconosciuto dalla comunità internazionale ed è alla base delle relazioni bilaterali tra la Cina e gli altri Paesi, Lituania compresa. Per il ministero l’ufficio di rappresentanza in Lituania a nome di Taiwan crea un precedente internazionale negativo. La Cina ha esortato la Lituania a “correggere immediatamente i suoi errori” e l’ha avvertita di non sottovalutare la determinazione e la capacità cinese di difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale. Infine, il ministero ha ribadito che Taiwan non è mai stato un Paese e che le forze indipendentiste taiwanesi non possono cambiare il fatto che la terraferma e Taiwan appartengono alla stessa Cina. (Sts)