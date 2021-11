Russia: Consiglio sicurezza, rischio infiltrazioni terroristiche da Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terroristi dall'Afghanistan possono infiltrarsi negli Stati dell'Asia centrale e da lì spostarsi in Russia attraverso il confine con il Kazakhstan. Lo ha affermato oggi Aleksander Grebenkin, vice segretario del Consiglio di sicurezza russo. Mosca ha monitorato attentamente la situazione in Afghanistan dopo che i talebani sono saliti al potere, ha detto Grebenkin in un'intervista al quotidiano governativo "Rossiyskaja Gazeta". "C'è il rischio di infiltrazioni nel territorio russo di membri di organizzazioni terroristiche ed estremiste internazionali, nonché movimento di mezzi di sabotaggio e terrore. Questo è il risultato dell'aumento del numero di focolai di instabilità militare e politica vicino ai nostri confini", ha detto il funzionario. (segue) (Rum)