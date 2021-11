Libia: premier Dabaiba si candida alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico (Gun), Abdelhamid Dabaiba, ha presentato oggi i documenti per candidarsi alle elezioni presidenziali, previste il 24 dicembre, all'Alta commissione elettorale. Lo scorso 18 novembre Dabaiba ha presentato la dichiarazione dei redditi per i componenti della sua famiglia. Infatti, tra i requisiti per candidarsi alle elezioni presidenziali è necessario dimostrare di non aver evaso il fisco. Inoltre, la legge elettorale vieta di candidarsi se si ricoprono incarichi istituzionali, quindi Dabaiba non avrebbe potuto candidarsi. Secondo il dibattuto articolo 12 della legge elettorale libica, infatti, chiunque voglia candidarsi alle elezioni deve lasciare ogni incarico tre mesi prima della data delle elezioni del 24 dicembre. Tra gli altri candidati di spicco alle presidenziali figurano il generale Khalifa Haftar, il presidente del parlamento, Aguila Saleh, Saif al Islam Gheddafi e l'ex ministro dell'Interno Fathi Bashaga. (segue) (Lit)