Sudan: l'Egitto accoglie con favore la firma di un accordo politico

- L'Egitto ha accolto con favore la firma dell'accordo politico tra il generale Abdel Fattah al Burhan, capo del Consiglio sovrano di transizione, e Abdullah Hamdok, il primo ministro deposto. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato, aggiungendo che Il Cairo elogia "la saggezza" e "la responsabilità" dimostrate dalle parti sudanesi nel raggiungere un consenso sul successo del periodo di transizione in modo da servire i supremi interessi del Sudan. Il Cairo ha espresso l'auspicio che l'accordo rappresenti un passo verso il raggiungimento di una "stabilità sostenibile" in Sudan nell'interesse dello sviluppo e della prosperità del popolo sudanese. (Cae)