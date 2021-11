Spagna: premier Sanchez, Paese non merita destra "furiosa" che usa qualsiasi disgrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non merita questa "destra furiosa" che utilizza qualsiasi disgrazia per attaccare il governo. Lo ha affermato il presidente del governo e segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al nono congresso dei socialisti baschi a Bilbao. Secondo il premier spagnolo, la società guarda con "più speranza" al futuro rispetto ad un anno fa, con l'89 per cento della popolazione che ha completato il processo di vaccinazione contro il coronavirus e il 94 per cento dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) che hanno ripreso la loro occupazione. Sanchez ha accusato i partiti di opposizione di dipingere la Spagna come un Paese in "bancarotta", "fallito" e "senza idee" al contrario della realtà dei fatti. "Se non c'è una giusta ripresa economica, non possiamo chiamarla ripresa", ha detto Sanchez, aggiungendo che il Psoe sta governando per "aumentare il salario minimo, per la parità di genere, per proteggere i lavoratori e per estendere i diritti e le libertà". Per Sanchez al contrario della socialdemocrazia, il neoliberismo "cronicizza le disuguaglianze e i problemi", come si è visto nella ripresa dalla crisi del 2008, che aveva anche "una grande quantità di corruzione".(Spm)