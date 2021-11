San Siro: Monguzzi (Verdi), costretto da cavillo tecnico a ritirare delibera per coinvolgere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il prezioso lavoro di informazione" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo diVertice Interforze

18 ottobre 2021

- I cittadini devono partecipare alle decisioni sul progetto per il nuovo stadio a San Siro. Il consigliere di Europa Verde Carlo Monguzzi è irremovibile su questo punto, ma si è visto costretto a ritirare la delibera sul tema che avrebbe presentato domani in Consiglio per via di un cavillo tecnico del regolamento comunale. “Stiamo parlando di un provvedimento che garantisce ai cittadini partecipazione e coinvolgimento”, afferma Monguzzi sul suo profilo Facebook. “Eliminiamo il codicillo (di un regolamento del comune) e andiamo avanti. Noi non arretriamo di un millimetro, i cittadini devono poter partecipare”, aggiunge poi Monguzzi, determinato a portare avanti la sua battaglia contro il nuovo stadio e in difesa del "vecchio" Meazza.(Rem)