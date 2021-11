Francia-Regno Unito: licenze pesca, colloquio fra ministro Frost e sottosegretario Beaune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Brexit britannico, David Frost, ha avuto un colloquio con il sottosegretario agli Affari europei francese Clement Beaune. I due hanno discusso del tema delle licenze di pesca, come riferito da Beaune su Twitter. “Domani sarò a Bruxelles per continuare questo negoziato essenziale per Francia e Ue. Il nostro obiettivo non è cambiato: far rispettare l'accordo, ottenere le nostre licenze, difendere gli interessi dei nostri pescatori”, ha scritto il rappresentante del governo di Parigi su Twitter. Anche Frost in un tweet ha ricordato l’appuntamento di domani con le autorità europee per affrontare la questione. (Frp)