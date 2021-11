Covid: fonti, martedì incontro governo-Regioni, poi cabina di regia e Cdm giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il governo, dopo il pressing dei governatori, incontrerà le Regioni martedì per poi riunire la cabina di regia mercoledì in vista del Consiglio dei ministri di giovedì. Questi - secondo quanto riferito da fonti di governo ad “Agenzia Nova” - gli incontri previsti in settimana dall’esecutivo di Mario Draghi per rafforzare le misure di contenimento ed evitare la temuta quarta ondata di Covid. Il governo dovrà in primis decidere sull’estensione dell’obbligo di terza dose ai sanitari e la riduzione a 5 mesi del green pass sulla base delle indicazioni che fornirà il Cts. E’ probabile che il governo si confronti anche sul cosiddetto “super green pass” che dovrebbe arrivare a dicembre, come annunciato dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Ma sulla questione - come confermano le fonti - non ci sarà una decisione nell'immediato. (Rin)