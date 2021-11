Roma: presidente Municipio I, basta proteste in centro storico, richiesta a prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, chiederà al prefetto di Roma di spostare eventuali altre manifestazioni previste nel prossimo fine settimana nel centro storico. "Basta cortei nel centro di Roma. Soprattutto se a farli sono persone che non rispettano le regole a partire dal distanziamento sociale e senza l'utilizzo della mascherina", afferma in una nota Bonaccorsi. "Non è più possibile tollerare situazioni come quella vista ieri al Circo Massimo - aggiunge - in occasione della manifestazione no vax, nel pieno dell'area archeologica. Manifestazioni che, a volte, possono degenerare in aggressioni, come avvenuto nei confronti del personale di alcuni locali vicino il Circo Massimo, a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, in particolare alla barista oggetto di intimidazioni e violenze da parte di un gruppo di manifestanti e salvata solo dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Chiederò - annuncia la presidente - al prefetto un incontro sul tema e intanto di spostare eventuali altre manifestazioni previste nel prossimo fine settimana e che, almeno, si rispetti un minimo il criterio dell'alternanza tra le diverse zone della città". (Com)