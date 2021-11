Viterbo: zio di Matias si arma di coltello e cerca assassino in ospedale, denunciato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina si sono svolti i funerali di Matias mentre il padre, presunto assassino, arrestato per omicidio volontario, è rimasto piantonato nell'ospedale Belcolle. Questa mattina, lo zio è stato visto aggirarsi per i reparti del nosocomio chiedendo indicazioni al personale sanitario per raggiungere la stanza in cui si trova ricoverato l'ex cognato. Gli addetti alla sicurezza hanno quindi chiesto l'intervento dei carabinieri che lo hanno raggiunto e fermato. L'uomo era poco lucido e aveva indosso un coltello. Il sospetto è che cercasse il presunto assassino del nipote per vendicarsi. Al momento è stato ricoverato e denunciato per possesso di arma. (Rer)