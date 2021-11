San Siro: Pastorella (Azione), lo stadio si farà, ma dobbiamo coinvolgere i cittadini nel progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il nuovo stadio si farà, ma dopo il ritiro della delibera di Monguzzi che proponeva il dibattito pubblico, bisogna trovare il giusto modo per coinvolgere la cittadinanza su ciò che lo circonda. Lo sottolinea in una nota Giulia Pastorella, Capogruppo dei Riformisti a Palazzo Marino, a seguito del ritiro per motivi tecnici della delibera proposta dai Verdi Europei e volta a coinvolgere i cittadini nella discussione del progetto per il nuovo impianto sportivo e la riqualificazione del quartiere. "Avanti con il nuovo San Siro, lo stadio e la riqualifica del quartiere non sono in discussione. Nel frattempo, ci impegniamo a trovare soluzioni per coinvolgere la cittadinanza rispetto alle loro necessità. Ne parleremo già durante il Consiglio Comunale di lunedì”, afferma Pastorella. “A inizio novembre – continua - la giunta ha confermato la dichiarazione di interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio a patto che le squadre si impegnino a valorizzare il quartiere e a rispettare l'indice di edificabilità previsto dal PGT. Significa che il progetto non è più in discussione, bisogna soltanto trovare le opportune modalità per coinvolgere la cittadinanza sullo sviluppo del quartiere. Ritengo che la scelta dei Verdi di ritirare la loro delibera, in vista del sicuro parere tecnico contrario, offra la possibilità all'Assessorato alla Partecipazione e alla mia Commissione di sperimentare modalità innovative di coinvolgimento della popolazione. Ho già iniziato a lavorarci e intendo portare a breve delle proposte. La maggioranza condivide questo approccio e sono fiduciosa che insieme troveremo una soluzione a breve”.(Com)