Iraq: Alta commissione elettorale, risultati definitivi elezioni entro la settimana

- L'Alta commissione elettorale indipendente in Iraq ha rivelato oggi che i risultati finali delle elezioni del 10 ottobre scorso saranno annunciati entro la fine della settimana in corso. Un portavoce dell'Alta commissione, Imad Jamil, ha dichiarato all'agenzia di stampa "Shafaq News" che "sono stati presentati 1.436 ricorsi". "La commissione sta lavorando per esaminare tutti gli appelli e annunciare i risultati finali delle elezioni entro la fine della settimana in corso", ha chiarito. Il blocco sadrista, guidato dal religioso sciita Muqtada al Sadr, ha ottenuto 73 seggi, mentre il movimento Takadum guidato da Muhammad al Halbousi è arrivato secondo con 37 seggi. La coalizione Stato di diritto è arrivata terza con 34 seggi, mentre il Partito democratico del Kurdistan ha ottenuto 34 seggi, secondo i risultati preliminari. Le forze sciite, guidate da Asa'ib Ahl al-Haq e Kata'ib Hezbollah, si oppongono ai risultati elettorali, e i loro sostenitori sono in sit-in aperto da circa un mese, vicino alla zona verde a Baghdad, nel tentativo di fare pressione sulle autorità irachene per ricontare manualmente i voti. (Res)